"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ювентусом", ЦСКА уступил "Роме" в Лиге чемпионов

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграли итальянской "Роме" 1:2 в домашнем поединке Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две недели назад в Риме москвичи проиграли с крупным счетом 0:3 и на своем поле очень хотели взять реванш, но этого не произошло - уже на 4-й минуте игры гости вышли вперед после удара Константиноса Маноласа. Эта неудача не сломила хозяев, и они сумели организовать контригру, но до перерыва отыграться не удалось. Зато через 5 минут после возобновления игры исландский легионер армейцев Арнор Сигурдссон восстановил равновесие в счете, а еще через 5 минут его соотечественник Хордур Магнуссон был удален с поля. Вскоре после этого римляне воспользовались численным превосходством, и Лоренцо Пеллегрини забил победный гол. В другом матче 4-го тура в группе G чешская "Виктория" в Пльзени принимала испанский "Реал" из Мадрида и уступила с крупным счетом 0:5. Турнирное положение после 4 туров: "Реал" - 9 очков, "Рома" - 9, ЦСКА - 4, "Виктория" - 1.

В квартете Е немецкая "Бавария" в Мюнхене обыграла греческий АЕК из Афин - 2:0. В Лиссабоне португальская "Бенфика" и голландский "Аякс" из Амстердама разошлись миром -1:1. Турнирное положение: "Бавария" - 10, "Аякс" - 8, "Бенфика" - 4, АЕК - 0.

Донецкий "Шахтер", выступающий в группе F, играл в гостях у английского "Манчестер Сити" и потерпел разгромное поражение 0:6. Французский "Лион" на своем поле сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" - 2:2. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 9, "Лион" - 6, "Хоффенхайм" - 3, "Шахтер" - 2.

В группе Н испанская "Валенсия" на своем поле переиграла швейцарский "Янг Бойз" из Берна 3:1. В поединке главных фаворитов в Турине итальянский "Ювентус" не удержал победу над английским "Манчестер Юнайтед", уступив 1:2. Турнирное положение: "Ювентус" - 9, "Манчестер Юнайтед" - 7, "Валенсия" - 5, "Янг Бойз" - 1.

Результаты встреч в остальных группах:

А - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:0, "Монако" - "Брюгге" (Бельгия) - 0:4. Турнирное положение: "Боруссия" - 9, "Атлетико" - 9, "Брюгге" - 4, "Монако" - 1.

В - "Интер" (Милан, Италия) - "Барселона" (Испания) - 1:1, "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 2:1. Турнирное положение: "Барселона" - 10, "Интер" - 7, "Тоттенхэм" - 4, ПСВ - 1.

С - "Наполи" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1:1, "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:0. Турнирное положение:"Наполи" - 6, "Ливерпуль" - 6, "Пари Сен-Жермен" - 5, "Црвена Звезда" - 4.

D - "Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 4:1, "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - 2:0 Турнирное положение: "Порту" - 10, "Шальке" - 8, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 0.

Поединки 5-го тура группового этапа чемпионской Лиги состоятся 27 и 28 ноября.-0-