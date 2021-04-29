"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом полуфинале Лиги Европы    

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые встречи полуфинальной стадии состоялись в розыгрыше футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Английский "Манчестер Юнайтед" на поле "Олд Траффорд" после первого тайма проигрывал итальянской "Роме" 1:2, а во второй половире сумел пять раз поразить ворота гостей и победил с крупным счетом 6:2. По голевуму дублю у хозяев офрмили Бруно Фернандеш и Элисон Кавани.

В другом матче испанский "Вильярреал" одолел на своей арене лондонский "Арсенал" с минимальным преимуществом - 2:1.

Ответные матчи за выход в финал пройдут 6 мая. Решающий поединок Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске.-0-