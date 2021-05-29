"Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английские клубы "Манчестер Сити" и лондонский "Челси" сегодня сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов в португальском Порту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру на поле стадиона "Драгау" будет судить бригада испанских арбитров, которую возглавит Антонио Матеу Лаос. Решающий поединок чемпионской Лиги начнется в 22.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 1".

"Манчестер Сити" впервые пробился в финал главного клубного турнира Старого Света. "Челси" в третий раз сыграет в решающем матче Лиги чемпионов. В 2012 году лондонский клуб выиграл турнир, взяв верх над мюнхенской "Баварией", а в 2008-м уступил трофей футболистам "Манчестер Юнайтед".

Список лучших бомбардиров ЛЧ возглавляет норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн, забивший 10 мячей. Из участников предстоящего финала лучший голевой показатель у француза Оливье Жиру из "Челси", забившего шесть мячей.

В финале прошлого сезона ЛЧ мюнхенская "Бавария" обыграла в португальском Лиссабоне французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0. Самым титулованным клубом является мадридский "Реал", который 13 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.-0-