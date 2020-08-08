"Манчестер Сити" и "Лион" вышли в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Манчестер Сити" и французского "Лиона" пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном матче 1/8 финала "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1. В их первой встрече в испанской столице англичане выиграли точно с таким же результатом.

Соперником манчестерского клуба в четвертьфинале будет "Лион", одолевший по сумме двух матчей итальянский "Ювентус". На своем поле французская команда выиграла со счетом 1:0, а в Турине уступила 1:2 и благодаря голу, забитому на чужом поле, прошла дальше.

Еще две ответные встречи 1/8 финала состоятся сегодня вечером: "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Челси" (Лондон, Англия; первый матч - 3:0), "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия; первый матч - 1:1).

Две пары участников четвертьфинальной стадии ЛЧ уже известны: "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция).

Начиная с 1/4 финала матчи чемпионской Лиги пройдут с 12 по 23 августа на футбольных аренах Португалии.-0-