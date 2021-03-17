"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Манчестер Сити" и "Реал" стали участниками четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы в первом матче 1/8 финала над немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха со счетом 2:0 лидер английской премьер-лиги и во втором поединке в столице Венгрии добился успеха с таким же результатом. Оба мяча футболисты "Манчестер Сити" забили в первом тайме: на 12-й минуте отличился Кевин Де Брейне, а еще через 6 минут ворота поразил Илкай Гюндоган.

В испанской столице футболисты мадридского "Реала" обыграли итальянскую "Аталанту" со счетом 3:1. На 34-й минуте встречи хозяев вывел вперед Карим Бензема, воспользовавшийся ошибкой голкипера гостей Марко Спортьелло. После перерыва, на исходе часа игрового времени мадридский клуб заработал право на пенальти, который реализовал его капитан Серхио Рамос. Ближе к финальному свистку команды обменялись голами - сначала Луис Мурьель сократил разрыв до минимума, а потом Марко Асенсио установил окончательный результат матча. В первой встрече этих соперников в Бергамо мадридская команда выиграла с минимальным преимуществом - 1:0.

Еще две встречи за выход в четвертьфинал чемпионской Лиги состоятся 17 марта. В Лондоне местный "Челси" примет мадридский "Атлетико". В первой встрече этих команд, прошедшей в Бухаресте, английский клуб добился виктории с результатом 1:0. Также завтра в Мюнхене лидер немецкой бундеслиги "Бавария" встретится с итальянским "Лацио". В Риме баварцы не оставили соперникам никаких шансов на успех, победив с крупным счетом 4:1.

На прошлой неделе первыми участниками четвертьфинальной стадии стали французский "Пари Сен-Жермен", английский "Ливерпуль", португальский "Порту" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Норвежский форвард дортмундского клуба Эрлинг Холанн возглавляет список лучших бомбардиров ЛЧ, забив 10 мячей.-0-