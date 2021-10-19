"Манчестер Сити" победил футболистов "Брюгге" в Лиге чемпионов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех группах футбольной Лиги чемпионов сегодня проходят заключительные встречи первого круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квартете А финалист прошлого розыгрыша ЛЧ английский "Манчестер Сити" победил на выезде бельгийский "Брюгге" с результатом 5:1. На 30-й минуте игры счет открыл Жоау Канселу, а незадолго до перерыва Рияд Марез с пенальти удвоил преимущество гостей. Вскоре после начала второго тайма Кайл Уокер забил третий мяч, затем отличился Коул Палмер, на 81-й минуте Ханс Канакен отыграл один мяч, а в самом конце встречи Рияд Марез оформил свой голевой дубль. Во втором поединке этой группы "Пари Сен-Жермен" встретится в столице Франции с немецким "Лейпцигом". Положение команд: "Манчестер Сити" - 6 очков (3 матча), "Пари Сен-Жермен" - 4 (2), "Брюгге" - 4 (3), "Лейпциг" - 0 (2).

В матче аутсайдеров группы С португальский "Спортинг" из Лиссабона в Стамбуле взял верх над турецким "Бешикташем" - 4:1. В этой встрече дважды отличился Себастьян Коатес. Позже в Амстердаме будут соперничать два главных фаворита этого квартета - нидерландский "Аякс" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Положение команд: "Аякс" - 6 (2), "Боруссия" - 6 (2), "Спортинг" - 3 (3), "Бешикташ" - 0 (3).

Также сегодня лидер группы D молдавский "Шериф" сыграет в Милане против итальянского чемпиона "Интера". В стартовом туре футболисты "Шерифа" выиграли в Тирасполе у донецкого "Шахтера" (2:0), а затем в испанской столице переиграли мадридский "Реал" (2:1). Сегодня вице-чемпионы Украины примут в Киеве испанскую дружину. Положение команд после двух игровых дней: "Шериф" - 6, "Реал" - 3, "Интер" - 1, "Шахтер" - 1.

Лидер группы В английский "Ливерпуль" сыграет на выезде против мадридского "Атлетико". Португальский "Порту" встретится на своем поле с итальянским "Миланом". Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Атлетико" - 4, "Порту" - 1, "Милан" - 0.

В остальных группах поединки 3-го тура состоятся 20 октября:

Е - "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Положение команд: Бавария" - 6 очков, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

F - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия). Положение команд: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.

G - "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия), "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания). Положение команд: "Зальцбург" - 4, "Севилья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1.

Н - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Ювентус" (Турин, Италия), "Челси" (Лондон, Англия) - "Мальме" (Швеция). Положение команд: "Ювентус" - 6, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Лидером бомбардирской гонки является ивуарийский форвард "Аякса" Себастьян Халлер, забивший 5 мячей. По 4 гола забили польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и его французский коллега по амплуа из "Лейпцига" Кристофер Нкунку.-0-