"Манчестер Сити" победил "Пари Сен-Жермен" в 1/2 финала Лиги чемпионов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую победу над "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 в гостевом полуфинале Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале игры в столице Франции обе команды действовали острожно, уделив главное внимание обороне. Постепенно хозяева оживились и на исходе 15-й минуты капитан парижан Маркиньос точным ударом замкнул верховую подачу Анхеля Ди Марии. После гола гости стали больше атаковать, создали несколько опасных моментов, не реализовали их. Зато во второй половине встречи футболисты "Манчестер Сити" сумели не только отыграться, но и выйти вперед. На 64-й минуте отличился Кевин Де Брейне, а еще через 7 минут Рияд Марез забил победный гол. Ответный поединок за выход в финал состоится 4 мая в Манчестере.

Вчера в другом полуфинале мадридский "Реал" и лондонский "Челси" в испанской столице сыграли вничью - 1:1. Ответная встреча за выход в финал состоится 5 мая в Лондоне.

Список лучших бомбардиров чемпионской Лиги возглавляет норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн, забивший 10 мячей.

Финальный поединок Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.-0-