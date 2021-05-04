"Манчестер Сити" стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал английский "Манчестер Сити", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня лидеры английской премьер-лиги на поле своего стадиона "Этихад" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 и впервые пробились в финал главного клубного турнира Старого Света. На 11-й минуте встречи алжирский форвард хозяев Рияд Марез точным ударом открыл счет. Пропустив мяч, гости провели немало атак, но сравнять результат не смогли. А на на 63-й минуте игры после передачи с левого фланга Рияд Марез оформил свой голевой дубль и поставил точку в этом матче. На прошлой неделе в первом матче этих команд в Париже "Манчестеи Сити" одержал волевую победу с результатом 2:1.

Завтра во втором ответном полуфинале лондонский "Челси" примет на поле "Стэмфорд Бридж" мадридский "Реал". Неделю назад в испанской столице эти соперники не выявили победителя, сыграв вничью (1:1).

Список лучших бомбардиров чемпионской Лиги возглавляет норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн, забивший 10 мячей. На два гола меньше у одного из лидеров "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Финальный поединок Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.-0-