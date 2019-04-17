"Манчестер Сити" в невероятном матче одолел "Тоттенхэм", но не вышел в полуфинал ЛЧ, "Ливерпуль" повторно победил "Порту"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" стали полуфиналистами Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В английском дерби футболисты лондонского "Тоттенхэма" после минимальной домашней виктории над "Манчестер Сити" (1:0) на чужом поле уступили 3:4, но, благодаря большему количеству гостевых мячей, пробились в полуфинал. Начало встречи в Манчестере получилось просто фантастическим - всего за 11 минут соперники по два раза поразили ворота друг друга. На 4-й минуте Рахим Стерлинг вывел хозяев вперед, затем южнокорейский легионер гостей Сон Хын-Мин в течение трех минут оформил голевой дубль, а вскоре португальский полузащитник манчестерцев Бернарду Силва сделал счет 2:2. На этом хозяева не остановились, и через 10 минут Рахим Стерлинг забил свой второй гол - 3:2. После этого игра несколько успокоилась, и до перерыва результат не изменился. Во втором тайме "Манчестер Сити" сразу пошел вперед, и на 59-й минуте игры Серхио Агуэро забил четвертый мяч. Такой расклад не устраивал лондонцев, и через 15 минут Фернандо Льоренте сделал счет 4:3. Манчестерцы пошли в атаку всей командой и на 3-й компенсированной минуте забили пятый гол, но он был отменен после видеопросмотра. В полуфинале соперником "Тоттенхэма" будет голландский "Аякс", обыгравший по сумме двух четвертьфинальных встреч итальянский "Ювентус" - 1:1 (дома) и 2:1 (в гостях).

Лидер английского чемпионата "Ливерпуль", выигравший дома у португальского "Порту" (2:0), и в гостях оказался сильнее - 4:1. В середине первого тайма счет открыл Садио Мане, а после перерыва Мохамед Салах забил второй мяч в ворота хозяев поля. Футболисты "Порту" не сдавались, и на 69-й минуте Эдер Милитао отквитал один гол, но затем Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк еще дважды поразили ворота португальской команды. В борьбе за выход в финал футболисты "Ливерпуля" встретятся с испанской "Барселоной", взявшей верх над английским "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (в гостях) и 3:0 (дома). Лидер "Барсы" Лионель Месси возглавляет бомбардирскую гонку нынешней ЛЧ, забив 10 мячей.

Первые полуфинальные матчи состоятся 30 апреля или 1 мая в Барселоне и ответные - 7 или 8 мая в Амстердаме. Решающий поединок Лиги чемпионов пройдет 1 июня на мадридском стадионе "Метрополитано".

В четверг, 18 апреля состоятся ответные встречи 1/4 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы: "Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия; результат первого матча - 0:2), "Валенсия" (Испания) - "Вильярреал" (Испания; 3:1), "Айнтрахт" (Германия) - "Бенфика" (Португалия; 2:4), "Челси" (Англия) - "Славия" (Чехия; 1:0).-0-