"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Манчестер Сити" за три тура до финиша чемпионата Англии обеспечили себе золотые медали. Это седьмой чемпионский титул "горожан" за всю историю английского первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команде Хосепа Гвардиолы помог "Лестер", который в матче 36-го тура неожиданно со счетом 2:1 сумел победить на выезде "Манчестер Юнайтед", который еще мог догнать лидера. В активе чемпиона 80 очков, а "Манчестер Юнайтед" отстает на десять баллов. Таким образом, решив вопрос о победе в премьер-лиге, "Манчестер Сити" может сосредоточиться на подготовке к финальному поединку Лиги чемпионов. В решающем матче главного континентального клубного турнира, который состоится 29 мая в Стамбуле, "Манчестер Сити" встретится с лондонским "Челси", который сейчас занимает 4-е место в английской премьер-лиге.

Ранее из пятерки ведущих чемпионатов стран Старого Света победитель определился в Германии, где свой девятый подряд титул завоевала мюнхенская "Бавария". Для нее это уже 31-е золото в немецкой бундеслиге. В Италии после десятилетнего перерыва первым стал миланский "Интер". Туринский "Ювентус", который неизменно побеждал в серии А с 2012 года, в этом сезоне вообще может остаться без медалей и путевки в Лигу чемпионов. За три тура до окончания итальянского первенства "Ювентус" занимает 5-е место, отставая от идущего четвертым "Милана" на три очка.

В остальных топ-турнирах борьба за золотые медали продолжается. В Испании за три тура до финиша впереди мадридский "Атлетико", у которого 77 очков, "Барселона" отстает на один балл, у мадридского "Реала" 75 очков. В чемпионате Франции командам осталось провести всего по два поединка. Сейчас лидирует "Лилль", набравший 79 очков в 36 проведенных матчах, у действующего чемпиона "Пари Сен-Жермен" 76 баллов, у "Монако" - 74, "Лиона" - 73.

Вчера чемпионом Португалии после 13-летнего перерыва стал лиссабонский "Спортинг", для которого это 19-й титул в истории. В Нидерландах не было равных амстердамскому "Аяксу", а на выход в квалификацию чемпионской Лиги претендуют ПСВ из Эйндховена и "Алкмаар". За один тур до финиша турецкого первенства на первое место с равными шансами на успех претендуют стамбульские клубы "Бешикташ" и "Галатасарай", у которых по 81 очку.-0-