"Манчестер Сити" завоевал все 4 трофея английского футбола

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Манчестер Сити" стали обладателями Кубка Англии, разгромив в финале "Уотфорд", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке на поле лондонского стадиона "Уэмбли" в присутствии 85 тыс. зрителей команда Хосепа Гвардиолы не оставила соперникам ни малейшего шанса на успех - 6:0. В этой встрече хет-трик оформил Рахим Стеррлинг, еще по голу забили Давид Силва, Кевин де Брейне и Габриэл Жезус.

Таким образом, "Манчестер Сити" в этом сезоне выиграл все 4 трофея английского футбола: Суперкубок, национальный чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Испанский наставник "горожан" Хосеп Гвардиола стал первым тренером, которому удавалась добиться такого успеха за один сезон.-0-