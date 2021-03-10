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10 марта 2021, 12:35

Мархель назвал расширенный состав футбольной сборной Беларуси на мартовские матчи

Фото АБФФ
Фото АБФФ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил список кандидатов на мартовские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В расширенный список включены 35 игроков:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов), Павел Павлюченко ("Рух", Брест), Максим Плотников ("Динамо", Минск);

защитники - Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Поляков ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Никита Наумов ("Динамо", Минск), Александр Павловец ("Ростов", Россия), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (оба - "Рух", Брест), Александр Сачивко, Роман Бегунов, Руслан Хадаркевич (все - "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Колос", Ковалевка, Украина), Максим Швецов ("Динамо", Минск), Данила Нечаев (БАТЭ, Борисов);

полузащитники - Сергей Кисляк, Иван Бахар, Владислав Климович (все - "Динамо", Минск), Игорь Стасевич, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Ротор", Волгоград, Россия), Павел Савицкий, Артем Концевой, Денис Гречихо (все - "Рух", Брест), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Андрей Хачатурян, Дмитрий Антилевский (оба - "Торпедо-БелАЗ", Жодино);

нападающие - Максим Скавыш, Николай Сигневич, Антон Сарока (все - БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Рух", Брест), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).

Футболисты сборной Беларуси соберутся 21 марта в Минске и будут тренироваться на комплексе полей ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке. Первой проверкой сил в новом сезоне станет товарищеский матч с командой Гондураса, который состоится 24 марта на поле жодинского стадиона "Торпедо". Затем белорусы проведут два стартовых поединка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года: 27 марта в Минске с командой Эстонии и 30 марта в Левене со сборной Бельгии.-0-

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