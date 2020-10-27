Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие матчи

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал предварительный состав команды на ближайшие матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В расширенный список включены 33 игрока:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо", Брест), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);

защитники - Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Павловец, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (все - "Динамо", Брест), Денис Поляков ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Александр Сачивко, Роман Бегунов, Руслан Хадаркевич (все - "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно), Сергей Карпович ("Ислочь", Минский район);

полузащитники - Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Нур-Султан, Казахстан), Иван Бахар, Владислав Климович, Эдгар Олехнович (все - "Динамо", Минск), Дмитрий Подстрелов, Юрий Кендыш (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян, Дмитрий Антилевский (оба - "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Гречихо, Евгений Шевченко ("Рух", Брест);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия), Александр Макась ("Ислочь", Минский район), Денис Лаптев ("Динамо", Брест).

Окончательный состав из 23 игроков будет определен 2 ноября.

Команда соберется 9 ноября в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке. Затем белорусские футболисты отправятся в Плоешти, где 11 ноября проведут товарищеский матч с командой Румынии. После этого белорусам предстоит сыграть два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА: 15 ноября в Минске против сборной Литвы, 18 ноября в гостях у футболистов Албании.-0-