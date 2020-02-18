Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и Болгарии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил окончательный список игроков на февральские товарищеские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футбольные клубы обязаны направлять игроков в национальную сборную - Минспорта Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук напомнил: в случае невыхода в финальную часть чемпионата Европы футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год.

К игре с командой Узбекистана, которая состоится 23 февраля в Шардже (ОАЭ), будут готовиться 18 футболистов:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район);

защитники - Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все - "Шахтер", Солигорск), Александр Павловец ("Динамо", Брест), Максим Швецов ("Динамо", Минск), Сергей Карпович ("Ислочь", Минский район);

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все - БАТЭ, Борисов), Никита Корзун ("Вилафранкенше", Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Бахар ("Динамо", Минск), Сергей Волков ("Витебск");

нападающие - Денис Лаптев ("Динамо", Брест), Виталий Лисакович ("Шахтер", Солигорск).

Затем 26 февраля в матче с командой Болгарии в Софии сыграют:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район);

зашитники - Максим Швецов ("Динамо", Минск), Сергей Карпович ("Ислочь", Минский район), Кирилл Печенин ("Динамо", Брест), Александр Позняк ("Городея"), Никита Степанов ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

полузащитники - Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (оба - "Динамо", Брест"), Никита Корзун ("Вилафранкенше", Португалия), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо", Минск), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Сергей Волков ("Витебск");

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Шахтер", Солигорск), Всеволод Садовский ("Динамо", Брест).

Команда соберется в Минске 19 февраля и сразу отправится в Объединенные Арабские Эмираты, а на следующий день после встречи с узбекскими футболистами совершит перелет в болгарскую столицу.

Первый поединок плей-офф Лиги наций белорусская сборная проведет 26 марта в Тбилиси с командой Грузии, а затем в случае выигрыша 31 марта сыграет на своем поле за выход в финальную стадию Евро-2020 с победителем матча Северная Македония - Косово.-0-