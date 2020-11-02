Мархель определил состав футбольной сборной Беларуси на ноябрьские матчи

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом команды на ноябрьские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В окончательный список включены 24 игрока:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо", Брест);

защитники - Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Павловец, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (все - "Динамо", Брест), Денис Поляков ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Александр Сачивко, Роман Бегунов (оба - "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург);

полузащитники - Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Нур-Султан, Казахстан), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо", Минск), Дмитрий Подстрелов, Юрий Кендыш (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия), Денис Лаптев ("Динамо", Брест).

Команда соберется 9 ноября в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке.

Затем белорусские футболисты отправятся в Плоешти, где 11 ноября проведут товарищеский матч с командой Румынии. После этого белорусам предстоит сыграть два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА: 15 ноября в Минске против сборной Литвы и 18 ноября в гостях у футболистов Албании. После четырех игровых дней положение команд в 4-й группе лиги С таково: Беларусь - 7 очков (разница мячей - 6-5), Литва - 5 (3-4), Албания - 5 (2-1), Казахстан - 4 (3-4).-0-