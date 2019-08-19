Лисакович, Бахар, Эбонг, Швецов и Чичкан попали в расшеренный список сборной Беларуси по футболу на сентябрьские матчи

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил расширенный список игроков на сентябрьские матчи с Эстонией и Уэльсом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В числе кандидатов 30 футболистов:

вратари - Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов), Максим Плотников ("Динамо-Минск");

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич ("Кайрат", Казахстан), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Александр Павловец ("Динамо-Брест"), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Николай Золотов ("Витебск");

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба - "Динамо-Брест"), Сергей Баланович, Юрий Ковалев, Макс Эбонг (все - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Кирилл Печенин ("Витебск"), Владислав Климович ("Торпедо-БелАЗ"), Иван Бахар ("Минск");

нападающие - Николай Сигневич ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Вараждин", Хорватия).

Окончательный список из 23 футболистов, которые будут готовиться к сентябрьским играм, определится 2 сентября. В этот день футболисты соберутся в техническом центре АБФФ в Минске, будут тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. 4 сентября сборная Беларуси отправится в Таллинн, где 6 сентября встретится с командой Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2020. После игры в эстонской столице белорусская сборная отправится в Кардифф, где 9 сентября проведет товарищеский матч с Уэльсом.-0-