Мархель: сегодня был не наш день

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель подвел итоги ничейного матча квалификации чемпионата Европы-2020 против Эстонии (0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Игра получилась такой, как и ожидали. Нам было очень важно реализовать моменты. Увы, в первом тайме не очень получалась игра в атаке. После перерыва постарались внести коррективы, в том числе заменами. Моменты были. Считаю, мы заслуживали победы. Но, к сожалению, сегодня был не наш день. Реализация подвела. Поэтому такой результат", - сказал специалист во время послематчевой пресс-конференции.
После ничьи с командой Эстонии белорусская футбольная сборная находится в своей группе С на 4-й позиции с 4 очками после 6 игр. Эстония располагается на 5-м месте (1 балл, 6 матчей).
В финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 квалификационных групп, а также четыре победителя плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-