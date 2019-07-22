"Марибор" или АИК могут стать соперниками БАТЭ в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовский БАТЭ в случае победы во втором круге над норвежским "Русенборгом" в третьем раунде дважды сыграет с победителем пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция).

Первый матч 2-го круга квалификации состоится 24 июля на поле "Борисов-Арены", ответный пройдет 31 июля в норвежском Тронхейме.

Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир - Лигу Европы. Жеребьевка 3-го раунда квалификации этого турнира пройдет сегодня в Ньоне.-0-