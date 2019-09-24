Мария Мартынова завоевала серебро на ЧМ по стрельбе в Италии

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Мария Мартынова выиграла серебро чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, который проходит в Болонье и Тольмедзо (Италия) 16-26 сентября, а также стала обладательницей олимпийской лицензии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливым для белоруски стало упражнение МВ-4 среди женщин (стрельба из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений). Мария смогла заработать 456,9 очка и, помимо серебряной награды, стать обладательницей олимпийской лицензии в этом виде программы. На пьедестал также взошли ставшая чемпионкой швейцарка Нина Кристен (460,6) и норвежка Йенни Стене (444,9).

Фото Белорусской федерации стрелкового спорта

В соревнованиях мужчин Беларусь представляют Илья Чергейко, Виталий Бубнович и Юрий Щербацевич (все - винтовка). В состязаниях женщин выступают Мария Мартынова, Светлана Щербацевич (обе - винтовка) и Виктория Чайка (пистолет).

Параллельно с состязаниями взрослых стрелков борьбу за награды чемпионата Европы ведут юниоры. Беларусь в стартах этой возрастной группы представят Юлианна Рогач и Абдул-Азиз Курди, специализирующиеся в стрельбе из пистолета.-0-