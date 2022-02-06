Мария Шканова провела тренировки на олимпийской горнолыжной трассе

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова провела первые тренировки на олимпийской горнолыжной трассе в Яньцине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительница Беларуси отметила, что уже освоилась в незнакомых условиях и усиленно готовится к предстоящим олимпийским стартам. Незадолго до отъезда в Китай Мария Шканова успешно выступила на нескольких турнирах в Италии и теперь намерена показать хорошие результаты на Олимпиаде, цель - попасть в топ-20. Для опытной 32-летней спортсменки это будут уже четвертые Олимпийские игры в карьере. В четверг, 9 февраля, она выступит в соревнованиях по слалому. В Пхенчхане-2018 Мария Шканова заняла 28-е место в этой дисциплине горнолыжного спорта.

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