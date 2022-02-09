Мария Шканова: свое выступление оцениваю на отлично

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова прокомментировала свой результат в слаломе на Олимпийских играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

После первой попытки соревнований в слаломе Шканова шла на 25-й позиции, но на второй трассе показала высокий 11-й результат. По сумме двух заездов Мария расположилась на итоговом 20-м месте, и это лучший результат белорусской спортсменки на олимпиадах: четыре года назад в Корее Шканова была 28-й. В целях лучшей подготовки к сегодняшнему старту горнолыжница пропустила состязания в гигантском слаломе.

"Свое выступление оцениваю на отлично, я крайне довольна тем, что показала свой лучший результат в карьере. Конечно, перед гонкой было очень волнительно, равно как и все эти дни, пока мы тренировались. Здесь довольно специфический снег, весьма своеобразный, было тяжело к нему привыкнуть. Но у меня это получилось, чему я очень рада", - поделилась эмоциями Шканова.

По завершении соревнований Мария поблагодарила за поддержку Национальный олимпийский комитет, Белорусскую федерацию горнолыжного спорта и сноуборда, Министерство спорта и РЦОП "Раубичи", а также тренера, родителей и друзей. Далее Шканова планирует выступить в олимпийском супергиганте, который пройдет в Яньцзине 11 февраля.-0-