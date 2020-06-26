Марина Лобач: стремлюсь создать ореол красоты и счастья

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Марина Лобач во Дворце художественной гимнастики в Минске принимала сегодня поздравления с юбилеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте сегодня побудем счастливыми, о рабочих планах поговорим завтра, - сказала Марина Лобач. - Перед юбилеем со мной многие делали интервью, снимали фильм. Очень благодарна всем, кто помог мне стать тем кто я есть. Это Галина Крыленко и Ирина Лепарская. Те слова, которые они говорили раньше и произносят в мой адрес теперь, дорогого стоят. Кроме того, благодарю родных и близких за ту поддержку, которую они мне оказывают. Рада, что у меня в итоге все получилось. Люблю все красивое и стремлюсь создать ореол красоты и счастья".

Поздравительный адрес от имени Президента Беларуси, главы Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко именитой спортсменке передала генеральный секретарь НОК Полина Головина. От Президентского спортивного клуба приветствовал именинницу председатель центрального совета организации Дмитрий Лукашенко.

Слова признательности Марине Лобач пришли выразить представители руководства Министерства спорта и туризма, БФСО "Динамо", Белорусской ассоциации гимнастики, известные и начинающие белорусские спортсменки, тренеры, коллеги из Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Как отметила главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, если бы не та знаменательная победа в Сеуле-1988, то многое могло пойти по-другому и вряд ли художественная гимнастика была бы на ведущих позициях в белорусском спорте. "Мы все должны быть благодарны Марине Лобач. Останься она в Смолевичах, не знали бы многие, что такое художественная гимнастика. Не было бы традиций, школы, - считает Ирина Лепарская. - Откровенно говоря, не собиралась быть тренером. Хотелось отработать распределение и стать спортивным врачом. Но она и остальные девочки, которых собрала под своим крылом, убедили меня стать тренером. Вот уже 50 лет в этой профессии, и не жалею о своем выборе".

Марина Лобач родилась 26 июня 1970 года в Смолевичах Минской области. В художественную гимнастику пришла в семь лет. В 1987 году она получила звание заслуженного мастера спорта. В 18 лет спортсменка стала первой "художницей" из Советского Союза, завоевавшей золото на Олимпиаде-1988 в южнокорейском Сеуле. Завершила спортивную карьеру в 1989 году. Сейчас олимпийская чемпионка живет в Минске, тренирует молодых гимнасток, совмещая эту деятельность с судейской работой. Входит в Центральный совет Президентского спортивного клуба. В честь Марины Лобач ежегодно проводятся международные соревнования ее имени, которые помогают находить юные таланты.-0-

Фото Сергея Шелега