Марина Слуцкая выиграла серебро турнира "Большого шлема" по дзюдо в Казани

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, выиграла серебряную медаль турнира серии Большого шлема, который завершился в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска выиграла у Анжелы Гаспарян из России, испанки Сары Альварез и бразильянки Марии Суэлен Альтеман. На финал белоруска не вышла. Тренерским штабом национальной команды принято решение не рисковать здоровьем спортсменки накануне Игр в Токио. Таким образом золото выиграла француженка Романи Дико.

Бронзовые награды на счету Марии Суэлен Альтеман и ее соотечественницы Беатрис Соузы.

У мужчин в весе 100 кг первенствовал Симеон Катарина из Нидерландов. Серебро - у россиянина Армана Адамяна. Бронзу разделили Нияз Билалов из России и Чо Гу Хам из Республики Корея.

Выступавший в данной категории белорус Никита Свирид одержал победу над датчанином Матиасом Мадсеном, но был вынужден признать превосходство Чо Гу Хама.

В весе свыше 100 кг белорус Александр Ваховяк занял седьмое место. Победив Джэ Гю Юна из Республики Корея он признал превосходство будущего победителя турнира российского борца Тамерлана Башаева. В утешительном раунде уроженец Гродненской области уступил немцу Йоханнесу Фрею.

Пятый по счету в нынешнем сезоне турнир "Большого шлема" по дзюдо, проходивший на татами спортивного комплекса "Татнефть Арена" собрал 411 дзюдоистов из 80 стран.-0-