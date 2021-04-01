1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Слуцкая заняла 7-е место на турнире по дзюдо серии "Большого шлема" в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанка, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, в первой схватке досрочно победила соперницу из Испании Сару Альварез. Однако затем она была вынуждена признать превосходство португальской дзюдоистки Рошель Нуньез. Получив право на участие в утешительном турнире, белоруска уступила израильтянке Раз Хершко.

Что касается остальных спортсменов из Беларуси, то они остановились на дальних подступах к пьедесталу. В стартах мужчин уже после первого поединка завершил выступление Дмитрий Шершань (66 кг). Он в дополнительное время уступил узбеку Мухриддину Тиловову.

Александр Ваховяк (свыше 100 кг) сначала выиграл у канадца Марка Дешене, но затем был вынужден признать превосходство Гелы Заалишвили из Грузии. Выступавший в той же весовой категории Егор Кухаренко стартовал с победы над черногорцем Анто Дубрета и уступил кубинцу Энди Гранда.

В стартах женщин Ксения Данилович (52 кг) проиграла в первом же поединке канадке румынского происхождения Екатерине Гуике, а Ульяна Миненкова сопернице из Монголии Энхриилен Лхагватогоо.

В общекомандном зачете первенствовали грузинские дзюдоисты, которые выиграли две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место оставила за собой дружина Канады (2-1-1). Замкнули тройку сильнейших дзюдоисты Монголии (2-0-2).

В состязаниях, которые носили статус квалификационных к Играм в Токио, принимали участие 241 спортсмен и 200 дзюдоисток из 80 стран.-0-