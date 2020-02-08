Марина Зуева заняла 10-е место на дистанции 3000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Калгари

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева заняла 10-е место в забеге на 3000 м в дивизионе А на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальное время белоруски - 4 мин. 3,392 сек. В тройке призеров на этот раз оказались чешка Мартина Сабликова, которая обозначила ориентир для остальных соперниц на отметке 3 мин. 54,936 сек. Второе место у Антоинетте Де Йонг из Нидерландов, установившей персональный рекорд и тем не менее уступившей победительнице 1,24 сек. Третье место у россиянки Натальи Ворониной - 3 мин. 56,579 сек.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту завершится в Калгари ночью с 8 на 9 февраля. Участники состязаний разыграют оставшиеся четыре комплекта наград.-0-