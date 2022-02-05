Марина Зуева заняла 16-е место на дистанции 3000 м на Олимпиаде в Пекине

Марина Зуева. Фото из архива
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Первые олимпийские награды разыграны на льду Национального конькобежного овала в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска Марина Зуева в седьмом из десяти забегов на дистанции 3000 м показала результат 4 мин. 08,70 сек., что позволило ей занять лишь 16-е итоговое место среди 20 участниц соревнований.
Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала Ирен Схаутен из Нидерландов, которая установила новый олимпийский рекорд - 3 мин. 56,93 сек. Обладателем серебра стала итальянка Франческа Лоллобриджида (+1,13 сек.), замкнула тройку канадская конькобежка Изабелль Вайдеманн (+1,71 сек.).-0-