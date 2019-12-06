Марина Зуева заняла 6-е место на дистанции 5000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Казахстане

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева заняла 6-е место в гонке на дистанции 5000 м в группе А на стартовавшем сегодня в Нур-Султане этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска преодолела дистанцию за 7 мин. 1,95 сек. Тройку сильнейших составили канадка Ивани Блонден, ставшая чемпионкой и рекордсменкой трека с результатом 6 мин. 54,945 сек. Серебро завоевала титулованная чешка Мартина Сабликова со временем 6 мин. 54,995 сек. Бронза у представительницы Канады Изабель Вейдеманн - 6 мин. 55,809 сек.

Еще одна белоруска Анна Ковалева выступала на данной дистанции в группе В и заняла 16-е место в итоговом протоколе.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту продлится в столице Казахстана до 8 декабря.-0-