Марина Зуева заняла 9-е место на ЧМ по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в США

Марина Зуева. Фото из архива

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева заняла 9-е место на ЧМ по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в США, сообщает корреспондент БЕЛТА. Марина Зуева преодолела дистанцию 3000 м за 3 мин. 59,416 сек. Победу в данном виде программы праздновала титулованная чешка Мартина Сабликова - 3 мин. 54,252 сек. Голландка Карлийн Ахтереекте уступила сопернице 0,67 сек., установив при этом персональный рекорд. Наталья Воронина из России замкнула тройку сильнейших - 3 мин. 55,540 сек. В мужских стартах на 500 м белорус Игнат Головатюк занял 19-е место, установив личное достижение 34,699 сек. Его соотечественник Артем Чабан, выступая на данной дистанции, не смог финишировать. Золото у россиянина Павла Кулижникова (33,727 сек). На аналогичной дистанции у женщин белоруска Анна Нифонтова установила личный рекорд и заняла 22-е место (38,656 сек). Викторию праздновала Японка Нао Кодаира (36,692 сек.). Сегодня в вечерней части программы Марина Зуева стартует в забеге на 5000 м, а Игнат Головатюк - на 1000 м. Завершится планетарное первенство 16 февраля. В заключительный день состязаний будут разыграны четыре комплекта наград.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!