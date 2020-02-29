Марит Боумистер из Нидерландов выиграла ЧМ-2020 по парусному спорту в классе "Лазер-радиал"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марит Боумистер из Нидерландов выиграла золото чемпионата мира по парусному спорту в олимпийском женском формате класса "Лазер-радиал". Соревнования завершились в Мельбурне (Австралия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованная спортсменка Марит Боумистер набрала в итоге 42 очка и выиграла четвертое золото чемпионата мира в своей карьере. На два пункта больше у ее соотечественницы Максим Джонкер, ставшей серебряной медалисткой планетарного форума. Бронза на счету норвежки Лине Флем Хест (45 пунктов).

Белоруска Татьяна Дроздовская, отобравшаяся в "золотой флот", заняла в общем зачете 38-е место со 175 итоговыми баллами.

Всего в чемпионате мира участвовали 105 спортсменок класса "Лазер-радиал" из 39 стран.-0-