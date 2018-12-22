Марте Олсбю Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Ирина Кривко - 23-я

Марте Олсбю Рейселанд и Доротея Вирер сражаются на финише гонки преследования. Фото IBU

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Рейселанд победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью в 10 км победительница преодолела за 29 мин. 53,5 сек., допустив 2 промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (+0,2 сек.; 1 промах), третьей к финишу пришла шведская биатлонистка Ханна Эберг (+4,7 сек.; 1).

Белоруска Ирина Кривко, стартовавшая 20-й, заняла 23-е место, уступив победительнице 2 мин. 25,7 сек. при четырех промахах. Еще одна представительница Беларуси Ирина Кручинкина с 50-го места в спринте поднялась сегодня на 44-ю позицию (+4 мин. 07,0 сек.; 5)

Чешский этап Кубка мира по биатлону завершится 23 декабря двумя гонками с массового старта - у мужчин (15 км) и женщин (12,5 км).-0-