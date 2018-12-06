Мартен Фуркад победил в первой индивидуальной гонке сезона на КМ в Поклюке

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад победил в первой индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель общего зачета прошлого сезона преодолел дистанцию за 47 мин. 09,2 сек. (0+0+0+0).

Второе место занял Йоханнес Кюн из Германии (+4,2 сек.; 0+0+0+0). Бронзовым призером стал австриец Симон Эдер (+19,7 сек.; 0+0+0+0).

Лучшим из белорусов стал Владимир Чепелин, который на первой части 20-километровой гонки входил в число лидеров, но затем допустил по два промаха на третьем и четвертом огневых рубежах и занял 43-е место - +3 мин. 29,8 сек. Другой белорус Антон Смольский занял 55-е место - +4 мин. 00,4 сек. (1+0+0+1), Роман Елётнов стал 63-м - +4 мин. 39,1 сек. (1+1+1+1), 66-я строка итогового протокола у Максима Воробья - +4 мин. 45,8 сек. (0+2+0+1).

Первый этап Кубка мира продолжится сегодня (16.15) индивидуальной гонкой на 15 км у женщин.-0-

Фото Дениса Костюченко