Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 12,5 км французский биатлонист преодолел за 31 мин. 26,8 сек., не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
Вторым к финишу пришел его соотечественник Кантен Фийон Майе, уступив Фуркаду 17 сек. и допустив один промах. Замкнул тройку сильнейших норвежец Ветле Шестад Кристинасен, отставший от победителя на 46 сек.
Лучший из белорусов Роман Елетнов занял 27-ю позицию в итоговом протоколе. Допустив три промаха, он проиграл Мартену Фуркаду 2 мин. 48,6 сек. Никита Лобастов финишировал 30-м (отставание от победителя - 2 мин. 48,6 сек., два промаха). Антон Смольский закончил гонку 41-м (отставание 3 мин. 29,9 сек., две незакрытые мишени).-0-