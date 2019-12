Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса преодолел расстояние в 20 км за 53 мин. 11,9 сек.

Here are the best athletes who took the men's individual podium in #OST19, @martinfkde, @simondstx and @quentinfillon! Congratulations to @FedFranceSki on this perfect result! Don't forget that you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/WCWgzPaNro