Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Оберхофе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Для него это 79-я виктория в карьере. Всего на счету именитого биатлониста уже 143 попадания на подиум, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 15 км Мартен Фуркад преодолел за 41 мин. 01,4 сек., допустив два промаха. В упорном противоборстве перед финишной чертой серебро выиграл Арнд Пайффер, не закрывший три мишени и уступивший французу 20,1 сек. Замкнул тройку сильнейших еще один француз Симон Дестье с отставанием от победителя в 20,3 сек. и тремя промахами.

Белорус Роман Елетнов выглядел на фоне именитых конкурентов достойно, однако неточности при стрельбе не позволили ему подняться выше 18-й позиции в итоговом протоколе. На счету белоруса четыре промаха и отставание от Мартена Фуркада в 1 мин. 25,6 сек.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января. -0-