Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, одержав третью победу подряд

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 23-е место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым стал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад, преодолевший 10 км за 22 мин. 41,5 сек (0+0). На второй позиции разместился его соотечественник Кантен Фийон Майе (отставание 3,1 сек., 0+0). Замкнул тройку сильнейших немец Бенедикт Долль (отставание 12 сек., 0+0).

