Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, одержав третью победу подряд

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 23-е место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым стал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад, преодолевший 10 км за 22 мин. 41,5 сек (0+0). На второй позиции разместился его соотечественник Кантен Фийон Майе (отставание 3,1 сек., 0+0). Замкнул тройку сильнейших немец Бенедикт Долль (отставание 12 сек., 0+0).

Martin Fourcade is going to collect his 80th bunch of flowers here in #RUH20! Join us for the ceremony on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/jv7HgDVglU — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 января 2020 г.

Роман Елетнов проиграл Мартену Фуркаду 1 мин. 7,2 сек.

Другие спортсмены сборной Беларуси показали такие результаты: Никита Лобастов занял 43-ю позицию, Антон Смольский - 48-ю, Сергей Бочарников стал 85-м.

It was a close fight between teammates today in the #RUH20 sprint. Check out the highlights on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/hsveMBfFWJ — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 января 2020 г.

Накануне в женской спринтерской гонке белоруска Анна Сола стала четвертой, впервые в карьере попав в цветочную церемонию.

Продолжатся состязания в Рупольдинге 17 января эстафетой у женщин.

Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.-0-

Фото Дениса Костюченко