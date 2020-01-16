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16 января 2020, 18:08

Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, одержав третью победу подряд

Мартен Фуркад
Мартен Фуркад

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 23-е место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым стал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад, преодолевший 10 км за 22 мин. 41,5 сек (0+0). На второй позиции разместился его соотечественник Кантен Фийон Майе (отставание 3,1 сек., 0+0). Замкнул тройку сильнейших немец Бенедикт Долль (отставание 12 сек., 0+0).

Роман Елетнов проиграл Мартену Фуркаду 1 мин. 7,2 сек.

Другие спортсмены сборной Беларуси показали такие результаты: Никита Лобастов занял 43-ю позицию, Антон Смольский - 48-ю, Сергей Бочарников стал 85-м.

Накануне в женской спринтерской гонке белоруска Анна Сола стала четвертой, впервые в карьере попав в цветочную церемонию.

Белорусская биатлонистка Анна Сола стала 4-й в спринте на этапе КМ в Рупольдинге, победила норвежка Тириль ЭкхоффБелорусская биатлонистка Анна Сола стала 4-й в спринте на этапе КМ в Рупольдинге, победила норвежка Тириль Экхофф
Сола пробежала дистанцию, отстав от победительницы гонки на 50,1 сек., не допустив при этом ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Продолжатся состязания в Рупольдинге 17 января эстафетой у женщин.

Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.-0-

Фото Дениса Костюченко

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