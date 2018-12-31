Марцел Личка официально стал главным тренером ФК "Динамо-Брест"

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешский специалист Марцел Личка официально стал главным тренером футболистов брестского "Динамо". Новый контракт с ним подписан на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестского клуба.

Марцел Личка начал работать в брестском "Динамо" год назад, а с августа возглавил его тренерский штаб. Вместе с чехом работу в следующем сезоне продолжат все ассистенты, работавшие с динамовцами во второй половине 2018 года.

Под началом Марцела Лички брестчане провели 14 официальных матчей, одержав 8 побед, трижды сыграв вничью и потерпев столько же поражений. В чемпионате Беларуси брестское "Динамо" заняло 6-е место. На старте минувшего сезона брестские динамовцы завоевали Суперкубок, а затем выиграли Кубок Беларуси, в обоих случаях обыграв чемпиона страны борисовский БАТЭ.-0-