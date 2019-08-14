Мартынович помог "Краснодару" победить "Порту" в квалификации Лиги чемпионов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сенсационно обыграли "Порту" 3:2" и вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения со счетом 0:1 краснодарцы в первом тайме гостевого поединка трижды поразили ворота португальского клуба. На 3-й минуте счет открыл Тони Вильена, а на 13-й и 34-й минутах отличился Магомед-Шапи Сулейманов. После перерыва футболисты "Порту" сократили разрыв до минимума, но для общего успеха этого не хватило. Победив по сумме двух поединков 3-го квалификационного раунда "Краснодар", дебютируюший в Лиге чемпионов, пробился в плей-офф главного клубного турнира Старого Света.

Этого не смогли сделать футболисты киевского "Динамо", которых тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич. Проиграв в гостях бельгийскому "Брюгге" 0:1, киевляне на своем поле трижды вели в счете - 1:0, 2:1 и 3:2, но не удержали победу, пропустив мяч на 6-й компенсированной минуте второго тайма - 3:3. Динамовцы продолжат еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Там же сыграет и венгерский "Ференцварош" с белорусским форвардом Николаем Сигневичем в составе. После ничьей в Загребе с хорватским "Динамо" 1:1, в Будапеште чемпионы Венгрии неожиданно проиграли с крупным счетом 0:4 и выбыли из ЛЧ.

Соперник борисовского БАТЭ по второму кругу квалификации чемпионской Лиги норвежский "Русенборг" продолжает борьбу за выход в групповой этап. В 3-м раунде чемпион Норвегии оказался сильнее словенского "Марибора", победив с одинаковым счетом 3:1 дома и в гостях.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов пробились также австрийский ЛАСК, голландский "Аякс", кипрский АПОЭЛ, греческий "Олимпиакос", румынский "Клуж" и сербская "Црвена Звезда".

Белорусские представители в еврокубках свои ответные встречи 3-го круга квалификации ЛигиЕвропы пооведут 15 августа. Футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с чемпионом Боснии и Герцеговины "Сараево", солигорский "Шахтер" на минском стадионе "Динамо" встретится с итальянским "Торино". Первые игры на полях соперников белорусские команды провели по-разному: борисовчане добились победы 2:1, а солигорские футболиты потерпели крупное поражение - 0:5.-0-