Марусова об итогах олимпийского турнира: несмотря на то что заняли четвертое место, это большой результат

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Знаменосец белорусской команды на Олимпиаде в Токио Анна Марусова, подводя итоги командного турнира по стрельбе из лука, осталась довольна действиями коллектива, однако отметила, что ей есть над чем подумать, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, сегодня довольна стрельбой всей нашей команды. Несмотря на то что заняли четвертое место, это большой результат. Сегодня стреляла не совсем стабильно, как хотелось бы. Так что есть над чем подумать и за что поругать. Против немок встреча, к сожалению, не получилась. Прошла быстро и сумбурно. Не сориентировались с прицелом по ветру и по работе", - отметила она.

Женская сборная Беларуси по стрельбе из лука остановилась в шаге от наград Олимпиады в Токио. Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская в матче за бронзовую медаль уступили сборной Германии со счетом 1:5 и заняли четвертое место.-0-