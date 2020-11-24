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24 ноября 2020, 15:36

Масейков: спортсмены своим обращением хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране

Александр Масейков. Фото НОК Беларуси
Александр Масейков. Фото НОК Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета был дан старт подписанию открытого обращения известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

В числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба - гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон). Белорусские спортсмены выступают за мир и спокойствие и считают, что долг атлетов не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах, радуя своими достижениями болельщиков.

"Наши выдающиеся спортсмены прошлых лет, а также будущие олимпионики в своем письменном обращении хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране, чтобы атлеты, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм, тренировались в спокойной и мирной обстановке, чтобы их не преследовали в интернете за их взгляды, позицию и мнения", - сказал олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Александр Масейков.

Он также отметил развитую спортивную инфраструктуру в стране.

"В Беларуси более 2 млн человек занимаются спортом, в стране для занятий используется более 23 тыс. спортивных объектов, на которых проводятся в том числе международные старты. Мы должны все это сохранить и приумножить", - отметил он.

По мнению Александра Масейкова, один из главных посылов обращения - возможность для спортсменов выступать под своим флагом и гимном. "За свою карьеру спортсмена пришлось принимать участие в Играх, когда приходилось выходить под олимпийским флагом и выступать в составе объединенной команды, как это случилось в Барселоне в 1992 году после развала СССР. Поверьте, ничего веселого в этом нет. Считаю, каждый спортсмен имеет право выступать под своим флагом и слышать гимн родной страны", - сказал Александр Масейков.

Олимпийский чемпион по биатлону зимних Игр в Сараево Сергей Булыгин подчеркнул, что спорт всегда должен оставаться вне политики. "В момент, когда Хуан Антонио Самаранч возглавил МОК, он часто повторял одну фразу: спорт вне политики. Я бы хотел, чтобы этих принципов придерживалось и далее новое поколение атлетов. Вспоминая свою карьеру, отмечу, что мы всегда думали только о том, как лучше подготовиться к соревнованиям, и не интересовались политикой. Занимались своим делом", - рассказал Сергей Булыгин.

Сергей Булыгин
Сергей Булыгин

"Если молодой человек выбрал спортивную карьеру, то все его время занимает подготовка к стартам. Отдаешь все силы достижению результата. Мне довелось выступать и за команду Советского Союза совсем молодой, затем защищать честь независимой Беларуси, и всегда была дружелюбная атмосфера в командах, каждый занимался своим делом", - поделилась воспоминаниями первая олимпийская чемпионка независимой Беларуси Екатерина Карстен.

Екатерина Карстен
Екатерина Карстен

Победительница Игр в Сиднее-2000 в толкании ядра Янина Провалинская-Корольчик добавила, что необходимо сохранить и не разрушать все те традиции и наработки, которые есть в белорусском спорте. "Хорошо известный факт: ранее, когда проводились Олимпийские игры, прекращались войны. В Беларуси необходимо сохранить традиции подготовки, современные базы, которые появились за последние годы. Ведь в стране очень многое сделано для спорта. Моя легкая атлетика за последние 20 лет в развитии инфраструктуры шагнула далеко вперед. После реконструкции стадион "Динамо" принял важные мировые турниры по легкой атлетике (II Европейские игры и матч Европа - США), легкоатлетическая база Белорусского государственного университета физической культуры - одна из лучших в стране. Для молодого поколения спортсменов государством сделано достаточно, можно готовиться и добиваться результатов, сосредоточившись только на тренировках, не отвлекаясь на посторонние темы", - подытожила Янина Провалинская-Корольчик.

Янина Провалинская-Корольчик
Янина Провалинская-Корольчик

Обращение также поддержали представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания. Планируется, что письмо в ближайшее время подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.

Как напомнили в пресс-службе НОК, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов выступила чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Участники совещания в НОК согласились с мнением, что если инициатива обратиться к МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.

Оставить свою подпись под обращением белорусские спортсмены могут в том числе и в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси. -0-

Фото НОК Беларуси

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