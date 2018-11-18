"Машека" и "Гомель" вышли в 1/8 финала гандбольного Кубка вызова

Во время матча "Гомель" - "Жальгириса-2". Фото гандбольного клуба "Гомель"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба "Машека" вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух домашних поединках 1/16 финала могилевчане уверенно переиграли болгарский клуб "Добруджа" - 34:25 и 47:23.

В женском турнире гандболистки "Гомеля" в 1/16 финала были сильнее литовского "Жальгириса-2" из Каунаса - 35:31 (в гостях) и 30:26 (дома).-0-