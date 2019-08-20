Маскот Team BY примет участие в Международном олимпийском дне

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в Международном олимпийском дне, который пройдет 24 августа в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский", примет маскот Team BY, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"В декабре 2018 года мы презентовали брэнд Team BY, и вполне логичным стала разработка маскота, которым стал Аистенок. Начиная с сегодняшнего дня мы объявляем конкурс и предлагаем придумать имя символу олимпийской команды", - сказал исполняющий обязанности начальника отдела маркетинга НОК Беларуси Виталий Островский.

Международный олимпийский день проведут в Минске 24 августа Олимпийский день в августе будет проводиться в Беларуси впервые. На мероприятии будут представлены 45 федераций по различным видам спорта.

Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо предложить одно-два имени и написать легенду происхождения талисмана (объем текста - не более 400 слов). В письме также надо указать свои контактные данные. Информацию отправлять на электронный адрес marketing@noc.by.

Варианты, прошедшие первоначальный отбор, будут выставлены в социальных сетях для открытого голосования. Авторы лучших работ получат призы от НОК Беларуси. Конкурс продлится до 20 сентября.

В ближайшее время Viber выпустит стикерпак, посвященный талисману Team BY, который будет доступен для скачивания. Также скоро появится возможность увидеть талисман в виде дополненной реальности через приложение SportAR, которое можно скачать в Play Market и App Store.-0-