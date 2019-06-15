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Мастер-классы по фитнесу и интеллектуальные шоу проведут в фан-зоне "Минск-Арена"

Спорт 15.06.2019 | 17:54
"Минск-Арена". Фото из архива
"Минск-Арена". Фото из архива
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время II Европейских игр для участников фан-зоны "Минск-Арена" будут организованы просмотры самых значимых соревнований на больших экранах, конкурсы, спортивные и интерактивные игры, а также выступления лучших белорусских исполнителей и групп. Об этом БЕЛТА сообщили в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

"Формат для фан-зоны "Минск-Арена" выбран танцевальный, - отметили в дирекции. - Хедлайнерами фан-зоны станут исполнители Arston, UCast, Laurel, Fedorovsky, Magic Sound, Shane, Groove Dealers, Intelligency, GodsGiven, Shuma, Tempo Bay, Александр Патлис и группа "Новый Иерусалим", Ян Ярош, Drum Ecstasy, Palladium Electrik Band, Alen Hit, Тео, Жанет, а также заслуженные артисты Беларуси Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ирина Дорофеева и кавер-бенды "Харди-Гарди", "Бавария", "Иномарки", "Минское море", GreenLandia".

Ежедневно будут вестись прямые трансляции соревнований II Европейских игр, но культурная программа будет немного отличаться. Так, 21 июня, в день открытия Игр пройдет развлекательная программа "50 европейских хитов", на которой выступят кавер-бенды "Харди-Гарди" и "Бавария". Состоится шоу-программа "Время ярких побед" с участием факелоносцев эстафеты "Пламя мира", Даниеля Ястремского, Анны Шаркуновой, Саши Немо, Инны Афанасьевой и Виктории Алешко, а также трансляция церемонии открытия II Европейских игр.

22 и 23 июня запланированы мастер-классы по фитнесу, интеллектуальные шоу с вопросами о Европейских играх, выступления лучших фольклорных ансамблей и детских творческих коллективов, а также Александра Патлиса, группы "Новый Иерусалим", Tempo Bay, Mikita, "Минское море" и UCast. На следующий день радовать спортивных фанатов будут Drum Ecstasy, Palladium Electric Band, UZARI Band, Alen Hit, Shane, а 25 июня - группы "Дядя Ваня и племянники" и "Топлесс", Жанет, Елена Гришанова, Fedorovski. Группа "Тяни-Толкай", Ирина Дорофеева, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов и DJ Laurel выступят 26 июня. В четверг, 27 июня, к болельщикам присоединятся группа "Дрозды", Lina Lee, Lima Osta, Лера Яскевич, Лиса и Magic Sound.

Шоу кавер-бендов "Иномарки", "Харди-Гарди", "Бавария", выступления "Леприконсов", Intelligency, Arston запланированы на 28 июня. В следующие два дня вновь пройдут мастер-классы по фитнесу и интеллектуальные шоу с вопросами об Играх, а группы LiteSound, Groove Dealers и Ян Ярош, GodsGiven (dj set), а также Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Тео, Ольга Плотникова, Анна Шаркунова, Алена Ланская и Инна Афанасьева будут поддерживать болельщиков. Работать фан-зона "Минск-Арена" с 21 по 30 июня будет с 10.00 до 23.30, а в дни открытия и закрытия спортивного форума - до 1.00.

Подробное расписание культурной программы в фан-зоне можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 в Минске www.minsk2019.by в разделе "Беларусь".

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта.-0-

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