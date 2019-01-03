Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой на турнире в Шэньчжэне из-за дождя перенесен на 4 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч 1/4 финала турнира в китайском Шэньчжэне между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) и россиянкой Марией Шараповой (29) перенесен на 4 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Старт этого поединка первоначально был назначен на сегодняшнее утро, но из-за дождя неоднократно переносился. В итоге было принято решение отложить его на 4 января.
В этот же день еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в четвертьфинале соревнований в австралийском Брисбене сыграет с хорваткой Донной Векич (34).-0-
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