Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой на турнире в Шэньчжэне из-за дождя перенесен на 4 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч 1/4 финала турнира в китайском Шэньчжэне между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) и россиянкой Марией Шараповой (29) перенесен на 4 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт этого поединка первоначально был назначен на сегодняшнее утро, но из-за дождя неоднократно переносился. В итоге было принято решение отложить его на 4 января.

В этот же день еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в четвертьфинале соревнований в австралийском Брисбене сыграет с хорваткой Донной Векич (34).-0-