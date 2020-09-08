Матч белорусов и португальцев в квалификации молодежного ЧЕ по футболу отложен

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный матч чемпионата Европы 2021 года по футболу между молодежными сборными (U-21) Беларуси и Португалии перенесен, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Сегодняшняя встреча в португальском Оэйраше отложена из-за подозрения на COVID-19 у одного из игроков белорусской команды. В случае отрицательного результата теста матч состоится 10 сентября.

В первом круге этого турнира белорусы уступили португальцам в Жодино с результатом 0:2. В прошлом туре белорусы в Жодино потерпели крупное поражение от команды Нидерландов - 0:7, а португальские футболисты разгромили в гостях киприотов - 4:0. Сегодня нидерландская "молодежка" принимает в Алмере норвежскую сборную. На прошлой неделе норвежцы у себя дома были сильнее команды Гибралтара - 6:0.

Турнирное положение в седьмой квалификационной группе: Нидерланды - 15 очков (5 матчей), Португалия - 12 (5), Норвегия - 10 (6), Беларусь - 8 (6), Кипр - 4 (6), Гибралтар - 0 (6).

Свой следующий поединок белорусские футболисты проведут 9 октября в Жодино против команды Кипра, а затем завершат турнир двумя гостевыми матчами - 13 октября в Норвегии и 13 ноября в Нидерландах.

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пять лучших команд, занявших вторые места. Решающие матчи ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня 2021 года пройдут встречи плей-офф.-0-