Матч чемпионата КХЛ между "Динамо-Минск" и ярославским "Локомотивом" перенесен

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч чемпионата КХЛ между "Динамо-Минск" и ярославским "Локомотивом", назначенный на 19 сентября, перенесен. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, сообщает БЕЛТА.

Причина такого решения - массовое заболевание игроков и персонала "железнодорожников" коронавирусом нового типа.

"По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у 11 хоккеистов и одного сотрудника "Локомотива" проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу, - говорится в официальном сообщении КХЛ. - В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль и по прилете прошла тестирование. Первичные результаты тестов отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики. В связи с этим матч чемпионата КХЛ "Сочи" - "Локомотив" перенесен на более поздний срок. Также перенесен и матч с минским "Динамо", который должен был состояться 19 сентября, поскольку недостаточно времени, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы".

В воскресенье, 20 сентября, игроки как основного состава, так и резервного из системы клуба пройдут углубленное тестирование. Хоккейный клуб "Локомотив" и Континентальная хоккейная лига прилагают все усилия, чтобы матч "Куньлунь" - "Локомотив" 21 сентября состоялся.-0-