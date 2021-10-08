Матч чемпионата КХЛ между нижегородским "Торпедо" и минским "Динамо" пройдет без зрителей

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским "Торпедо" и минским "Динамо" пройдет без зрителей в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области. Такая информация размещена на официальном сайте "Торпедо".
Игра состоится в субботу 9 октября в Нижнем Новгороде. Отмечается, что о допуске зрителей на будущие домашние встречи "Торпедо" будет объявлено дополнительно.
Минское "Динамо" в настоящее время занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, "Торпедо" идет на восьмой позиции. -0-