Матч чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и "Нефтехимиком" перенесен

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком", который должен был состояться 11 сентября, перенесен. Такая информация содержится на официальном сайте лиги, сообщает БЕЛТА.

Причина данного решения - положительные тесты на COVID-19 у семи игроков команды из Татарстана. Напомним, что цвета "Нефтехимика" защищают белорусские хоккеисты Роман Граборенко и Андрей Костицын.

"Нефтехимик" вылетел в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды. О дате и времени матча КХЛ сообщит дополнительно.-0-