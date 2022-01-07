Матч Единой лиги ВТБ между минскими "Цмокамi" и "Астаной" перенесен

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единая лига ВТБ перенесла ряд январских матчей регулярного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, из-за нестабильной обстановки в Казахстане перенесена встреча баскетболистов "Цмокi-Мiнск" и "Астаны", которая должна была пройти 15 января в Нур-Султане. По той же причине 8 января не состоится поединок в Краснодаре между местным клубом "Локомотив-Кубань" и "Астаной". Кроме того, отменен матч польского клуба "Зелена Гура" и эстонского "Калева" из Таллина. Это связано с положительными ПЦР-тестами у нескольких баскетболистов польской команды.

Новые даты проведения этих игр будут объявлены позже.

Сейчас турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют московский ЦСКА, казанский УНИКС и саратовский "Автодор", одержавшие по восемь викторий в десяти проведенных матчах. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли всего один из девяти поединков, также одна победа в активе "Зеленой Гуры". По итогам регулярного сезона "банковского" турнира в плей-офф выйдут 8 из 12 его участников.-0-