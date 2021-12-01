Матч футболисток Чехии и Беларуси перенесен на июнь 2022 года

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный матч женского чемпионата мира 2023 года между футболистками Чехии и Беларуси, который должен был состояться 30 ноября, перенесен на июнь 2022 года. Об этом сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Перенос игры в чешской Опаве футболисток Чехии и Беларуси перенесен на июнь 2022 года и связан с положительными результатами тестов на коронавирус у нескольких игроков белорусской команды. Решение о переносе матча принято УЕФА с учетом официального обращения футбольной ассоциации Чехии и после согласования с АБФФ.

Белорусская футбольная делегация во главе с председателем АБФФ Владимиром Базановым сегодня возвращается из Чехии в Минск. Ближайший отборочный поединок отборочного турнира мирового первенства женская сборная Беларуси проведет 7 апреля 2022 года на своем поле против команды Исландии.

Положение команд в квалификационной группе С сейчас таково: Нидерланды - 11 очков (5 матчей), Исландия - 9 (4), Чехия - 5 (4), Беларусь - 4 (3), Кипр - 1 (6).

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямой пропуск в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, где впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. В игре за бронзу шведки со счетом 2:1 победили англичанок.-0-