Матч футболистов Беларуси и Сьерра-Леоне отменен

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и Сьерра-Леоне, который должен был состояться 7 июня в Гродно, отменен, сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В конце прошлой недели в федерации футбола Сьерра-Леоне состоялись выборы, после которых произошла смена руководства. Еще до этого, несмотря на подписанный контракт о проведении игры с белорусами, представители африканской страны перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА. Только накануне белорусская сторона получила уведомление от Африканской конфедерации футбола, что сборная Сьерра-Леоне в Беларусь не приедет.

АБФФ сожалеет об упущенной возможности провести запланированный матч для лучшей подготовки к предстоящим поединкам отборочного турнира чемпионата мира, которые состоятся в начале осени. На 2 сентября намечена встреча в гостях с командой Чехии, а 5 сентября на поле минского стадиона "Динамо" белорусские футболисты примут сборную Уэльса. Положение команд в квалификационной группе Е мирового первенства сейчас таково: Бельгия - 7 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2).-0-